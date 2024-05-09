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В Раду внесли постановление об увольнении министра Кубракова

09 мая 2024, 09:35

В Раду внесли постановление об увольнении министра Кубракова

Народные депутаты внесли в Верховную Раду Украины проект постановления об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития громад, территорий и инфраструктуры. Об этом пишет ТСН.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента. В пояснительной записке к проекту постановления указано, что предлагается уволить Кубракова с должности с целью создания отдельного Министерства по развитию громад, территорий и жилищно-коммунального хозяйства.

«Принятие проекта постановления позволит предупредить дальнейшее ухудшение качества региональной политики, а также обеспечить должным образом функционирование государства в данной сфере», — говорится в документе.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, уже утром 9 мая это постановление должен рассмотреть комитет парламента, и в этот же день документ будет вынесен на голосование в сессионном зале.

В парламенте прошло заседание фракции партии «Слуга народа», где было принято решение о необходимости разделения полномочий Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины (Минвосстановления), информирует «Интерфакс-Украина».

«Фракция признала, что чуть больше года назад совершила ошибку. Эту позицию однозначно разделяет большинство членов профильного комитета и вся экспертная среда. Не может одно управление закрывать весь спектр задач, которые раньше покрывало целое министерство. Нам нужен исполнительный орган, который придаст децентрализации новое дыхание», — написал нардеп от Слуги народа Виталий Безгин в Facebook в среду вечером.



Напомним, в 2022 году в Верховную Раду уже поступило заявление министра инфраструктуры Александра Кубракова об увольнении.

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