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В Раду поступило заявление Кубракова об увольнении

30 ноября 2022, 18:26

В Раду поступило заявление Кубракова об увольнении

В Верховную Раду поступило заявление министра инфраструктуры Александра Кубракова об увольнении. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

«В Раду внесли заявление Кубракова Александра об увольнении с должности министра инфраструктуры Украины», - говорится в его Telegram-канале.

Железняк также рассказал, что после того, как Верховная Рада проголосует за его увольнение, коалиция подаст проект постановления о назначении Кубракова вице-премьер министром и объединит два министерства (инфраструктуры и региональной политики).

По словам народного депутата, это произойдет на этой неделе.

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