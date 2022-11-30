В Раду поступило заявление Кубракова об увольнении

В Верховную Раду поступило заявление министра инфраструктуры Александра Кубракова об увольнении. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.



«В Раду внесли заявление Кубракова Александра об увольнении с должности министра инфраструктуры Украины», - говорится в его Telegram-канале.



Железняк также рассказал, что после того, как Верховная Рада проголосует за его увольнение, коалиция подаст проект постановления о назначении Кубракова вице-премьер министром и объединит два министерства (инфраструктуры и региональной политики).



По словам народного депутата, это произойдет на этой неделе.