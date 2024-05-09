До Верховної Ради внесли постанову про звільнення міністра Кубракова

Народні депутати внесли до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Олександра Кубракова з посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Про це пише ТСН.



Ця інформація оприлюднена на сайті Верховної Ради України. У пояснювальній записці до проєкту постанови зазначено, що пропонується звільнити Кубракова з посади з метою створення окремого Міністерства з питань розвитку громад, територій та житлово-комунального господарства.



«Прийняття проєкту Постанови дозволить запобігти подальшому погіршенню якості регіональної політики, а також забезпечити належним чином функціонування держави в цій сфері», — йдеться у документі.



Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, вже вранці 9 травня цю ухвалу має розглянути комітет парламенту, і цього ж дня документ винесуть на голосування у сесійній залі.



У парламенті відбулося засідання фракції партії «Слуга народу», яка ухвалила рішення щодо необхідності поділу повноважень Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України (Мінвідновлення), – інформує «Інтерфакс-Україна».



«Фракція визнала, що трохи більше як рік тому припустилася помилки. Цю позицію однозначно поділяє більшість членів профільного комітету та все експертне середовище. Не може одне управління закривати увесь спектр завдань, які раніше покривало ціле міністерство. Нам потрібен виконавчий орган, який надасть децентралізації нове дихання», — написав нардеп від «Слуги народу» Віталій Безгін у Facebook в середу.







Нагадаємо, 2022 року до Верховної Ради вже надходила заява міністра інфраструктури Олександра Кубракова про звільнення.