Вадим Филашкин: «В случае захвата всего Донбасса Россия прорвется в самое сердце Украины» — Sky News

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Фото: Донецкая ОВА

Российские войска усиленно атакуют по направлению Часов Яра в Донецкой области. Однако бойцы ВСУ делают все возможное, чтобы оттеснить российских оккупантов. Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в интервью британскому телеканалу Sky News.

Как отметил Филашкин, российские войска продвинутся в самое сердце Украины, если им удастся захватить прифронтовый город Часов Яр и всю территорию Донбасса.

В то же время, он подчеркнул, что украинские военные не допустят этого и сделают «все возможное и невозможное», чтобы оттеснить российских оккупантов.

По словам главы Донецкой ОВА, войска РФ пытаются прорвать оборонительные линии восточной Украины, и ежедневно в регионе производится от 1500 до 2500 артиллерийских выстрелов и авиаударов.

Отвечая на вопрос, какая опасность угрожает Украине и миру, если весь Донбасс перейдет под контроль России, Филашкин отметил, что агрессор будет продвигаться дальше.

«Мы этого не допустим и сделаем все возможное и невозможное, чтобы задержать агрессора здесь, в Донецкой области, и восстановить границы, которые были в 1991 году», — сказал глава Донецкой ОВА.

Филашкин отметил, что только в Донецкой области около 2500 гражданских лиц были убиты и почти 5000 ранены с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

«Слова, чтобы описать весь гнев, который мы испытываем, наверное, еще не придуманы», — добавил он.

Британское издание отмечает, что Филашкин говорил рядом с гигантским украинским флагом, развевающимся над парком в городе Краматорске, главном административном центре региона и жизненно важном военном оплоте.

Краматорск, как и другие восточные города, такие как Константиновка и «Славянск, окажется под угрозой гораздо более сильных бомбардировок, если российские войска захватят Часов Яр. Расположение города на вершине холма позволило бы расширить зону поражения российской артиллерии», — сообщает Sky News.

Напомним, подразделения Сил обороны заблокировали штурмовые группы российской оккупационной армии, которые прорвались в город Красногоровка Донецкой области.