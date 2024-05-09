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Вадим Філашкін: «У разі захоплення всього Донбасу Росія прорветься в саме серце України» — Sky News

09 травня 2024, 11:28

Вадим Філашкін: «У разі захоплення всього Донбасу Росія прорветься в саме серце України» — Sky News

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Фото: Донецька ОВА Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Фото: Донецька ОВА

Російські війська посилено атакують у напрямку Часового Яру у Донецькій області. Проте бійці ЗСУ роблять усе можливе, щоб відтіснити російських окупантів. Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в інтерв'ю британському телеканалу Sky News.

Як зазначив Філашкін, російські війська просунуться в саме серце України, якщо їм вдасться захопити прифронтове місто Часів Яр і всю територію Донбасу.

Водночас він наголосив, що українські військові не допустять цього і зроблять «все можливе і неможливе», щоб відтіснити російських окупантів.

За словами голови Донецької ОВА, війська РФ намагаються прорвати оборонні лінії східної України, і щодня в регіоні здійснюється від 1500 до 2500 артилерійських пострілів та авіаударів.

Відповідаючи на запитання, яка небезпека загрожує Україні та світу, якщо весь Донбас перейде під контроль Росії, Філашкін зазначив, що агресор просуватиметься далі.

«Ми цього не допустимо і зробимо все можливе і неможливе, щоб затримати агресора тут, на Донеччині, і відновити кордони, які були у 1991 році», — сказав голова Донецької ОВП.

Філашкін зазначив, що тільки в Донецькій області близько 2500 цивільних осіб вбили і майже 5000 поранили відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

«Слова, щоб описати весь гнів, який ми відчуваємо, напевно, ще не вигадані», — додав він.

Британське видання зазначає, що Філашкін говорив поруч із гігантським українським прапором, що майорить над парком у місті Краматорську, головному адміністративному центрі регіону та життєво важливому військовому оплоті.

Краматорськ, як і інші східні міста, такі як Костянтинівка та Слов'янськ, опиниться під загрозою набагато сильніших бомбардувань, якщо російські війська захоплять Часів Яр. Розташування міста на вершині пагорба дозволило б розширити зону поразки російської артилерії, – повідомляє Sky News.

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони заблокували штурмові групи російської окупаційної армії, які прорвалися до міста Красногорівка Донецької області.

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