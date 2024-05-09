Російські війська обстріляли Нікополь: є жертви

Внаслідок російського обстрілу Нікополя є загиблі та поранені. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська вранці 9 травня вдарили по Нікополю на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілів загинули та постраждали мирні жителі. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

«У Нікополі двоє загиблих та стільки ж постраждалих. Російська артилерія обірвала життя 62-річного чоловіка та жінки 65 років. З пораненнями два чоловіка – 39 та 67 років», – написав він.

Зазначається, що росіяни атакували місто із самого ранку. У Нікополі спалахнула пожежа у приватному будинку. Також пошкоджені ще два приватні та п'ять багатоквартирних будинків. Пошкоджено магазин, два торгові павільйони, господарські будівлі та газопровід.

Нагадаємо, російські війська увечері 30 квітня тричі атакували Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу одна жінка поранена.