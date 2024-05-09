Валерий Залужный назначен послом Украины в Великобритании

Валерий Залужный назначен послом в Великобритании. Фото: УНН

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного послом в Великобритании. Соответствующий указ об этом опубликован на сайте Офиса президента.

«Назначить Залужного Валерия Федоровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в документе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении экс-главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Валерия Залужного с военной службы.

Соответствующий документ обнародован на сайте президента.

«Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды», — указывается в тексте документа.

На должность главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный был назначен 27 июля 2021 года. Уже 8 февраля 2024 года он ушел в отставку. Вместо этого на его место президент назначил командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. В частности, на следующий день, 9 февраля, Залужный был отмечен званием Героя Украины.