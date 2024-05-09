Валерія Залужного призначено послом України у Великій Британії

Валерія Залужного призначено послом у Великій Британії. Фото: УНН

Президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного послом у Великій Британії. Відповідний указ про це опублікований на сайті Офісу Президента.

«Призначити Залужного Валерія Федоровича Надзвичайним та Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії», — йдеться у документі.

Раніше Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення ексголовнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного з військової служби.

Відповідний документ оприлюднений на сайті Президента України.

«Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоров'я із правом носіння військової форми одягу», — зазначається у тексті документа.

На посаду головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного призначили 27 липня 2021 року. Вже 8 лютого 2024 року він пішов у відставку. Натомість на його місце Президент призначив командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського. Зокрема, наступного дня, 9 лютого, Залужного відзначено званням «Герой України».