В оккупированном Мариуполе 9 мая отметили с советскими флагами и автопробегом с портретами Путина

В оккупированном Мариуполе 9 мая отметили с российскими и советскими флагами. Фото: Мариупольский горсовет

В оккупированном Мариуполе отмечают 9 мая. Захватчики устроили его по российскому образцу. У Драмтеатра состоялся автопробег под советские песни. Машины были задрапированы флагами СССР, «ДНР» и России. На капоты автомобилей приклеили портреты главы Кремля Владимира Путина. Об этом сообщил сегодня Мариупольский городской совет.

Отмечается, что на Левобережье людей собрали у памятника «пушки». А в учебных заведениях продолжаются пропагандистские «патриотические мероприятия».

«Российские оккупанты превратили 9 мая в праздник «победобесия» и пытаются насадить эти традиции мариупольцам. При этом забывая, что именно россияне принесли в город войну и смерть», — говорится в сообщении горсовета.

Весь город захватчики оклеили советскими флагами и георгиевскими лентами. Плакатами завесили аварийные дома, которые оккупационная власть не торопится ремонтировать.

Также Мариупольский горсовет заявил, что в городских дворцах культуры решили использовать детей в пропагандистских целях. Их заставили танцевать в советской форме и с флагами СССР.

Напомним, планы восстановление Мариуполя после деоккупации в Украине разрабатывают уже сейчас.