В окупованому Маріуполі 9 травня відзначили з радянськими прапорами та автопробігом із портретами Путіна

В окупованому Маріуполі 9 травня відзначили з російськими та радянськими прапорами. Фото: Маріупольська міськрада

В окупованому Маріуполі відзначають 9 травня. Загарбники влаштували його на російський зразок. Біля Драмтеатру відбувся автопробіг під радянські пісні. Машини були задрапіровані прапорами СРСР, «ДНР» та Росії. На капоти автомобілів приклеїли портрети глави Кремля Володимира Путіна. Про це повідомила сьогодні Маріупольська міська рада.

Зазначається, що на Лівобережжі людей зібрали біля пам'ятника «гармати». А у навчальних закладах продовжуються пропагандистські «патріотичні заходи».

«Російські окупанти перетворили 9 травня на свято «побєдобєсія» і намагаються насадити ці традиції маріупольцям. При цьому забуваючи, що саме росіяни принесли до міста війну та смерть», — йдеться у повідомленні міськради.

Все місто загарбники обклеїли радянськими прапорами та георгіївськими стрічками. Плакатами завісили аварійні будинки, які окупаційна влада не поспішає ремонтувати.

Також Маріупольська міськрада заявила, що у міських палацах культури вирішили використати дітей у пропагандистських цілях. Їх змусили танцювати у радянській формі та з прапорами СРСР.

Нагадаємо, плани поновлення Маріуполя після деокупації в Україні розробляють вже зараз.