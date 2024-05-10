Армия РФ обстреляла 23 дома и два промышленных здания в Донецкой области

За прошедшие сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, повредив или разрушив 23 дома и две многоэтажки, также под удар оккупантов РФ попали два промышленных здания. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин.
«С линии фронта эвакуированы 300 человек, в том числе 33 ребенка», — добавил глава Донецкой ОВА.
Оперативная ситуация в области по состоянию на утро 10 мая:
Армия РФ обстреляла 23 дома в Донецкой области. Фото: Филашкин / Telegram
Армия РФ обстреляла 23 дома в Донецкой области. Фото: Филашкин / Telegram
Армия РФ обстреляла 23 дома в Донецкой области. Фото: Филашкин / Telegram
Армия РФ обстреляла 23 дома в Донецкой области. Фото: Филашкин / Telegram
Армия РФ обстреляла 23 дома в Донецкой области. Фото: Филашкин / Telegram
Напомним, утром, 9 мая, стало известно, что российские оккупанты 14 раз обстреливали населенные пункты Донецкой области.