Армия РФ обстреляла 23 дома и два промышленных здания в Донецкой области

Армия РФ обстреляла 23 дома в Донецкой области. Фото: Филашкин / Telegram

За прошедшие сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, повредив или разрушив 23 дома и две многоэтажки, также под удар оккупантов РФ попали два промышленных здания. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин.



«С линии фронта эвакуированы 300 человек, в том числе 33 ребенка», — добавил глава Донецкой ОВА.

Оперативная ситуация в области по состоянию на утро 10 мая:

Покровский район . В Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Константиновка, Парасковиевка и Антоновка. В Селидово повреждено 7 домов. Ранен человек в Остром Кураховской громады.

. В Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Константиновка, Парасковиевка и Антоновка. В Селидово повреждено 7 домов. Ранен человек в Остром Кураховской громады. Краматорский район . В Лиманской громаде повреждены 4 дома в Заречном, обстреляны окрестности Константиновской громады.

. В Лиманской громаде повреждены 4 дома в Заречном, обстреляны окрестности Константиновской громады. Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 11 частных домов и 2 промышленных здания. В Торецке повреждены 2 многоэтажки. В Северске поврежден дом.

Армия РФ обстреляла 23 дома в Донецкой области. Фото: Филашкин / Telegram

Армия РФ обстреляла 23 дома в Донецкой области. Фото: Филашкин / Telegram

Армия РФ обстреляла 23 дома в Донецкой области. Фото: Филашкин / Telegram

Армия РФ обстреляла 23 дома в Донецкой области. Фото: Филашкин / Telegram

Армия РФ обстреляла 23 дома в Донецкой области. Фото: Филашкин / Telegram

Напомним, утром, 9 мая, стало известно, что российские оккупанты 14 раз обстреливали населенные пункты Донецкой области.