Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Армия РФ обстреляла 23 дома и два промышленных здания в Донецкой области

10 мая 2024, 10:40

Армия РФ обстреляла 23 дома и два промышленных здания в Донецкой области

Армия РФ обстреляла 23 дома в Донецкой области. Фото: Филашкин / Telegram Армия РФ обстреляла 23 дома в Донецкой области. Фото: Филашкин / Telegram

За прошедшие сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, повредив или разрушив 23 дома и две многоэтажки, также под удар оккупантов РФ попали два промышленных здания. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин.

«С линии фронта эвакуированы 300 человек, в том числе 33 ребенка», — добавил глава Донецкой ОВА.

Оперативная ситуация в области по состоянию на утро 10 мая:

  • Покровский район. В Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Константиновка, Парасковиевка и Антоновка. В Селидово повреждено 7 домов. Ранен человек в Остром Кураховской громады.
  • Краматорский район. В Лиманской громаде повреждены 4 дома в Заречном, обстреляны окрестности Константиновской громады.
  • Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 11 частных домов и 2 промышленных здания. В Торецке повреждены 2 многоэтажки. В Северске поврежден дом.

Армия РФ обстреляла 23 дома в Донецкой области. Фото: Филашкин / Telegram

Армия РФ обстреляла 23 дома в Донецкой области. Фото: Филашкин / Telegram

Армия РФ обстреляла 23 дома в Донецкой области. Фото: Филашкин / Telegram

Армия РФ обстреляла 23 дома в Донецкой области. Фото: Филашкин / Telegram

Армия РФ обстреляла 23 дома в Донецкой области. Фото: Филашкин / Telegram

Напомним, утром, 9 мая, стало известно, что российские оккупанты 14 раз обстреливали населенные пункты Донецкой области

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Украина Донецкая область
Прочее
разрушенное жилье обстрелы в Донецкой области Артиллерийский обстрел РФ
Люди
Вадим Филашкин

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
07:58
В Мариуполе прогремели взрывы вечером 9 мая. Возможно, «прилет» по расположению войск РФ
00:07
Главное за день: Парад одного танка в Москве. РФ захватила Уманское
21:18
В Луганске при ударе по нефтебазе пострадал «спецполк МВД»
20:45
«Перерегистрация» жилья в оккупации опасна для украинцев: правозащитники выступили с рекомендациями
18:51
Обстрел Макеевки: «ДНР» заявила о гибели боевика в собственном доме
17:45
ДТП в Донецке: пассажирский автобус — перевернут, легковое авто — раздавлено
17:12
В оккупированном Мариуполе 9 мая отметили с советскими флагами и автопробегом с портретами Путина
11:27
Вадим Филашкин: «В случае захвата всего Донбасса Россия прорвется в самое сердце Украины» — Sky News
10:36
Российские военные 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки
23:10
Главное за день: Заключенные смогут мобилизоваться. РФ атаковала жд-вокзал в Херсоне
19:42
Пушилин вручил медали за взятие руин Авдеевки и Марьинки
12:09
Сбербанк РФ планирует открыть отделения на оккупированных территориях
11:25
Россия практически закончила строительство железной дороги из Мариуполя в Ростов-на-Дону
09:57
В Луганске догорает нефтебаза после «прилета» ATACMS
23:33
Главное за день: РФ продвигается к Покровску. «Инаугурация» Путина - бойкот ЕС
23:17
В Луганске сообщают о ракетном ударе. Горит нефтебаза
11:19
Гражданин РФ изнасиловал и убил 17-летнюю девушку в Луганской области
10:29
Российские военные 11 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за прошедшие сутки
23:36
Главное за день: В США назвали условие ввода войск в Украину. Войска РФ оккупировали Кисловку
15:47
Оккупированная Кременная в Луганской области попала под обстрел
все новости
13:35
Российские войска пытаются заходить и закрепляться в ряде населенных пунктов вдоль границы Харьковской области — DeepState
12:57
«Шахтер» в апреле передал ВСУ и на гуманитарные цели 2,1 млн гривен
12:21
Чехия передала Украине первый тренажер истребителя F-16
11:38
В районе Волчанска обострилась ситуация: россияне нанесли артиллерийские и авиаудары, сообщается о попытке прорыва ДРГ
10:40
Армия РФ обстреляла 23 дома и два промышленных здания в Донецкой области
09:41
Мирный житель пострадал из-за обстрелов на Донетчине
09:22
Российские войска нанесли удар по Харькову: пострадали ребенок и пожилая женщина
08:26
В Калужской области РФ загорелся НПЗ после атаки дронов
07:58
В Мариуполе прогремели взрывы вечером 9 мая. Возможно, «прилет» по расположению войск РФ
07:40
Воздушные силы ВСУ сообщили о сбитии 10 БПЛА «Шахед»
00:07
Главное за день: Парад одного танка в Москве. РФ захватила Уманское
23:54
«Бессмертный полк» изменился: россияне вышли на акцию с портретами родных, погибших в Украине
23:09
На трибуне с Путиным 9 мая сидели российские военные: СМИ узнали о «подвигах» некоторых из них
22:02
СМИ узнали о судьбе еще одного российского мобилизованного, которого военные удерживают «на подвале» в Зайцево
21:18
В Луганске при ударе по нефтебазе пострадал «спецполк МВД»
20:45
«Перерегистрация» жилья в оккупации опасна для украинцев: правозащитники выступили с рекомендациями
18:51
Обстрел Макеевки: «ДНР» заявила о гибели боевика в собственном доме
18:30
Из прифронтового Торецка продолжают эвакуировать людей
17:45
ДТП в Донецке: пассажирский автобус — перевернут, легковое авто — раздавлено
17:12
В оккупированном Мариуполе 9 мая отметили с советскими флагами и автопробегом с портретами Путина
все новости
ВИДЕО
Чехия передала Украине тренажер F-16. Фото: кадр из видео Чехия передала Украине первый тренажер истребителя F-16
10 мая, 12:21
Обострилась ситуация в районе Волчанска: артиллерийские и авиаудары. Фото: кадр из видео В районе Волчанска обострилась ситуация: россияне нанесли артиллерийские и авиаудары, сообщается о попытке прорыва ДРГ
10 мая, 11:38
Пожар на НПЗ в Калужской области. Кадр из видео В Калужской области РФ загорелся НПЗ после атаки дронов
10 мая, 08:26
В оккупированном Мариуполе 9 мая отметили с российскими и советскими флагами. Фото: Мариупольский горсовет В оккупированном Мариуполе 9 мая отметили с советскими флагами и автопробегом с портретами Путина
09 мая, 17:12
РУБпАК бригады «Спартан» уничтожает оккупантов РФ с помощью дронов. Фото: кадр из видео «Спартан» с помощью дронов продолжает атаковать оккупантов РФ и бьет по их укрытиям — видео
09 мая, 15:55
В результате атаки беспилотников на нефтебазе в Краснодарском крае России начался пожар. Фото: Baza Ночью беспилотники атаковали нефтебазу в Краснодарском крае России: начался пожар
09 мая, 07:57
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор