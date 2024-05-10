Армія РФ обстріляла 23 будинки та дві промислові будівлі в Донецькій області

Минулої доби росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донецької області, пошкодивши або зруйнувавши 23 будинки й дві багатоповерхівки, також під удар окупантів РФ потрапили дві промислові будівлі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.
«З лінії фронту евакуйовано 300 людей, у тому числі 33 дитини», - додав голова Донецької ОВА.
Оперативна ситуація в області станом на ранок 10 травня:
Армія РФ обстріляла 23 будинки на Донеччині. Фото: Філашкін / Telegram
Армія РФ обстріляла 23 будинки на Донеччині. Фото: Філашкін / Telegram
Армія РФ обстріляла 23 будинки на Донеччині. Фото: Філашкін / Telegram
Армія РФ обстріляла 23 будинки на Донеччині. Фото: Філашкін / Telegram
Армія РФ обстріляла 23 будинки на Донеччині. Фото: Філашкін / Telegram
Нагадаємо, вранці, 9 травня стало відомо, що російські окупанти 14 разів обстрілювали населені пункти Донецької області.