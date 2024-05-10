Армія РФ обстріляла 23 будинки та дві промислові будівлі в Донецькій області

Армія РФ обстріляла 23 будинки на Донеччині. Фото: Філашкін / Telegram

Минулої доби росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донецької області, пошкодивши або зруйнувавши 23 будинки й дві багатоповерхівки, також під удар окупантів РФ потрапили дві промислові будівлі. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.



«З лінії фронту евакуйовано 300 людей, у тому числі 33 дитини», - додав голова Донецької ОВА.

Оперативна ситуація в області станом на ранок 10 травня:

Покровський район . У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка, Парасковіївка та Антонівка. У Селидовому пошкоджено 7 будинків. Поранено людину у Гострому Курахівської громади.

. У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка, Парасковіївка та Антонівка. У Селидовому пошкоджено 7 будинків. Поранено людину у Гострому Курахівської громади. Краматорський район . У Лиманській громаді пошкоджено 4 будинки у Зарічному, обстріляні околиці Костянтинівської громади.

. У Лиманській громаді пошкоджено 4 будинки у Зарічному, обстріляні околиці Костянтинівської громади. Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 11 приватних будинків і 2 промислові будівлі. У Торецьку пошкоджено 2 багатоповерхівки. У Сіверську пошкоджено будинок.

Армія РФ обстріляла 23 будинки на Донеччині. Фото: Філашкін / Telegram

Армія РФ обстріляла 23 будинки на Донеччині. Фото: Філашкін / Telegram

Армія РФ обстріляла 23 будинки на Донеччині. Фото: Філашкін / Telegram

Армія РФ обстріляла 23 будинки на Донеччині. Фото: Філашкін / Telegram

Армія РФ обстріляла 23 будинки на Донеччині. Фото: Філашкін / Telegram

Нагадаємо, вранці, 9 травня стало відомо, що російські окупанти 14 разів обстрілювали населені пункти Донецької області.