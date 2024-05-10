В районе Волчанска обострилась ситуация: россияне нанесли артиллерийские и авиаудары, сообщается о попытке прорыва ДРГ

Обострилась ситуация в районе Волчанска: артиллерийские и авиаудары. Фото: кадр из видео

Обстановка в направлении Волчанска Харьковской области сейчас очень напряженная, ночью россияне провели мощную артиллерийскую подготовку, группы ДРГ пытались прощупать пограничную линию. Об этом написал боец 24-й ОШБр «Айдар» Станислав «Осман» Бунятов.



«В ближайшее время ожидается привлечение основных резервов, должны отбиться», — добавил Бунятов.



Военнослужащие рекомендуют местным жителям эвакуироваться или находиться в укрытиях. Волчанск находится примерно в пяти километрах от границы с Россией.



Генеральный штаб ВСУ в своем отчете добавил, что за прошедшие сутки Волчанск и Волчанские Хутора подверглись авиаударам россиян.



Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также сообщил об артиллерийских и минометных ударах противника по Волчанску. В результате минометных обстрелов в приграничном городе повреждено частное предприятие.



В свою очередь Telegram-канал «Труха Харьков» опубликовал видео, на котором показано, как россияне бьют «Градами» по Харьковской области.



Напомним, во время обстрела Волчанска в Харьковской области погиб мужчина, два человека ранены. Об этом сообщили в полиции области.