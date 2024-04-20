Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Харьковская область страдает от обстрелов: в Волчанске бомба снесла подъезд

20 апреля 2024, 15:03

Харьковская область страдает от обстрелов: в Волчанске бомба снесла подъезд

Харьковская область страдает от обстрелов: в Волчанске бомба снесла подъезд

Во время обстрела Волчанска в Харьковской области погиб мужчина, два человека ранены. Об этом сообщили в полиции области. 

В результате обстрела разрушен подъезд девятиэтажного дома. Во соседнем подъезде частично разрушена крыша. Двух жильцов деблокировали из квартиры. Еще двое жильцов получили ранения.

60-летний мужчина, который занимался в своем огороде, в результате обстрела погиб.

По предварительным данным, российская армия нанесла удар унифицированным межотраслевым планировочным боеприпасом (УМПБ).

В ночь на субботу оккупанты также обстреляли Слобожанское Липецкой громады, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела под завалами в хозяйственном сооружении находился мужчина. Проведены аварийно-спасательные работы. Мужчина — без травм», — сообщил Синегубов.

По его словам, в минувшие сутки российским обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов региона.

Днем 20 апреля российские войска нанесли удар по Индустриальному району Харькова, сообщил городской голова Игорь Терехов.

Предварительно без пострадавших, сообщил мэр. 

ТЕГИ

Места
Харьков Волчанск
Прочее
последствия обстрела

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:01
Ходаковский уже не призывает наказать виновных в смерти Рассела Бентли
08:31
В Донецке несколько человек подорвались на мине и были атакованы дронами
23:30
Россия разрушила церкви, в Луганской области бушуют лесные пожары — новости оккупации ►
23:26
Главное за день: Ту22М3 сбили после атаки по Украине. Обстрел Днепра
21:48
«МГБ ДНР» ликвидируют: «указ» Пушилина раскрыл сотрудника ФСБ
18:32
В Донецке убит прокремлевский пропагандист из США Рассел Бентли
15:14
В Луганске украинской ракетой убит российский комбриг
14:23
В захваченном Донецке при подрыве на мине погиб мужчина, есть пострадавшая
11:21
В ISW предположили, каким будет ответ Украины на наступление армии РФ в июне
10:50
В оккупированном Крыму отказались от торжеств на 9 мая
23:17
Главное за день: Обстрелы Селидового и Горловки. Российские шпионы в Германии
17:33
Экс-директор «Мариупольтранс» проведет 4 года в исправительной колонии за крупную взятку
16:59
Более полусотни российских военных срочно покинули подстанцию в Очеретино
16:14
В оккупированной Горловке под обстрел попали медучреждения
14:10
Оккупированный Донецк попал под обстрел: двое людей получили ранения
13:36
ГУР МОУ назвало российские потери из-за атаки на аэродром в Джанкое
11:51
В захваченной Горловке в больнице погибла 12-летняя девочка: причина
10:48
Прокремлевского пропагандиста-американца похитили российские военные в Донецке
08:01
Буданов дал прогноз об окончании войны в Украине
23:20
Главное за день: В Крыму горел военный аэродром. Обстрел Чернигова
все новости
17:21
Из опасных районов Донецкой области нужно эвакуировать еще минимум 70 тысяч человек
16:34
Территории Кураховской ТЭС обстрелы нанесли убытки в 1 миллиард гривен
15:03
Харьковская область страдает от обстрелов: в Волчанске бомба снесла подъезд
13:48
Двое мужчин расстреляли полицейских в Винницкой области: подробности
13:12
Российский пропагандист погиб в Запорожской области — снимал репортаж
12:12
Беспилотники атаковали ночью Россию: на промышленных объектах и нефтебазах — пожары
11:01
Ходаковский уже не призывает наказать виновных в смерти Рассела Бентли
10:13
Россия ночью ударила по Мирнограду Донецкой области
10:00
Войска РФ продвинулись в районе двух населенных пунктов на Донетчине — DeepState
09:20
В Донецкой области за сутки ранены 4 человека
08:52
В Украине за ночь сбиты две российские авиаракеты
08:31
В Донецке несколько человек подорвались на мине и были атакованы дронами
23:30
Россия разрушила церкви, в Луганской области бушуют лесные пожары — новости оккупации ►
23:26
Главное за день: Ту22М3 сбили после атаки по Украине. Обстрел Днепра
22:30
При обстреле Днепропетровщины у 6-летнего мальчика погибла вся семья
21:48
«МГБ ДНР» ликвидируют: «указ» Пушилина раскрыл сотрудника ФСБ
21:31
Ходаковский призвал Минобороны РФ наказать военных за убийство Рассела Бентли
19:41
Россияне нанесли удар по морскому порту «Южный» — Зеленский
19:16
НАТО в скором времени отправит в Украину новое ПВО — Столтенберг
18:32
В Донецке убит прокремлевский пропагандист из США Рассел Бентли
все новости
ВИДЕО
Россия разрушила церкви, в Луганской области бушуют лесные пожары — новости оккупации ► Россия разрушила церкви, в Луганской области бушуют лесные пожары — новости оккупации ►
19 апреля, 23:30
Спасатели извлекли тело погибшей из-под завалов в Днепре Спасатели извлекли из-под завалов многоэтажки в Днепре тело погибшей женщины
19 апреля, 17:03
Разрушение Часов Яр: оккупанты наносят авиаудары. Фото: кадр из видео Оккупанты продолжают разрушать Часов Яр авиаударами — видео
19 апреля, 16:20
Филашкин в докладе Зеленскому заявил, что в Донецкой области возводят третью линию обороны. Фото: глава ДОВА На Донетчине строят третью линию обороны — Филашкин
19 апреля, 15:59
Уничтоженный военный самолет РФ Ту-22М3 Спецоперация ГУР и ВС ВСУ: самолет Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии около 300 км от Украины
19 апреля, 11:04
Обстрел Херсона: трое ранены. Фото: кадр из видео Оккупанты обстреляли Херсон: трое мирных жителей получили ранения
19 апреля, 10:10
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор