Харьковская область страдает от обстрелов: в Волчанске бомба снесла подъезд

Во время обстрела Волчанска в Харьковской области погиб мужчина, два человека ранены. Об этом сообщили в полиции области.

В результате обстрела разрушен подъезд девятиэтажного дома. Во соседнем подъезде частично разрушена крыша. Двух жильцов деблокировали из квартиры. Еще двое жильцов получили ранения.

60-летний мужчина, который занимался в своем огороде, в результате обстрела погиб.



По предварительным данным, российская армия нанесла удар унифицированным межотраслевым планировочным боеприпасом (УМПБ).



В ночь на субботу оккупанты также обстреляли Слобожанское Липецкой громады, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«В результате обстрела под завалами в хозяйственном сооружении находился мужчина. Проведены аварийно-спасательные работы. Мужчина — без травм», — сообщил Синегубов.



По его словам, в минувшие сутки российским обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов региона.



Днем 20 апреля российские войска нанесли удар по Индустриальному району Харькова, сообщил городской голова Игорь Терехов.



Предварительно без пострадавших, сообщил мэр.