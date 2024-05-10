В районі Вовчанська загострилася ситуація: росіяни завдали артилерійських та авіаударів, повідомляється про спробу прориву ДРГ

Загострилася ситуація в районі Вовчанська: артилерійські та авіаудари. Фото: кадр із відео

Обстановка у напрямку Вовчанська Харківської області зараз дуже напружена, вночі росіяни провели потужну артилерійську підготовку, групи ДРГ намагалися намацати прикордонну лінію. Про це написав боєць 24-ї ОШБр «Айдар», Станіслав «Осман» Бунятов.



«Найближчим часом очікується залучення основних резервів, маємо відбитися», — наголосив «Осман».



Військовослужбовці рекомендують місцевим жителям евакуюватись або перебувати в укриттях. Вовчанськ знаходиться приблизно за п'ять кілометрів від кордону з Росією.



Генеральний штаб ЗСУ у своєму звіті додав, що минулої доби Вовчанськ і Вовчанські Хутори зазнали авіаударів росіян.



Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов також повідомив про артилерійські та мінометні удари противника по Вовчанську. Внаслідок мінометних обстрілів у прикордонному місті пошкоджено приватне підприємство.



Своєю чергою Telegram-канал «Труха Харків» опублікував відео, на якому показано, як росіяни б'ють «Градами» по Харківській області.



Нагадаємо, під час обстрілу Вовчанська в Харківській області загинув чоловік, двоє людей поранено. Про це повідомили у поліції області.