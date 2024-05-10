Чехия передала Украине тренажер F-16. Фото: кадр из видео

Чехия передала Украине первый тренажер истребителя F-16 в одну из бригад тактической авиации. Об этом рассказал Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.







«Его основной модуль уже тестируют и готовят к эксплуатации украинские специалисты. Благодарю всех, кто помогает Украине укреплять авиационную компоненту. Конечно, кроме самих F-16 нам нужно создавать мощную учебно-материальную базу для нашей молодежи. Призываю наших союзников присоединяться к этой инициативе», — добавил генерал-лейтенант.



Напомним, Нидерланды планируют начать передачу истребителей F-16 Украине с осени. Ранее, 23 февраля, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео тренировок украинских пилотов на истребителях F-16 в Дании.