Чехія передала Україні тренажер F-16. Фото: кадр із відео

Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16 до однієї з бригад тактичної авіації. Про це розповів Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.







«Його основний модуль уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти. Дякую усім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту. Звісно, що окрім самих F-16, нам треба створювати потужну навчально-матеріальну базу для нашої молоді. Закликаю наших союзників долучатися до цієї ініціативи», — додав генерал-лейтенант.



Нагадаємо, Нідерланди планують розпочати передачу винищувачів F-16 Україні з осені. Раніше, 23 лютого, президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео тренувань українських пілотів на винищувачах F-16 у Данії.