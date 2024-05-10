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Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16

10 травня 2024, 12:21

Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16

Чехія передала Україні тренажер F-16. Фото: кадр із відео Чехія передала Україні тренажер F-16. Фото: кадр із відео

Чехія передала Україні перший тренажер винищувача F-16 до однієї з бригад тактичної авіації. Про це розповів Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.



«Його основний модуль уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти. Дякую усім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту. Звісно, що окрім самих F-16, нам треба створювати потужну навчально-матеріальну базу для нашої молоді. Закликаю наших союзників долучатися до цієї ініціативи», — додав генерал-лейтенант.

Нагадаємо, Нідерланди планують розпочати передачу винищувачів F-16 Україні з осені. Раніше, 23 лютого, президент України Володимир Зеленський оприлюднив відео тренувань українських пілотів на винищувачах F-16 у Данії.

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