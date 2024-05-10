Российские войска на границе Харьковской области. Фото: DeepState

В районе Харьковщины началась активизация со стороны российской армии, которая пытается продвинуться вглубь и захватить приграничные населенные пункты, сообщает украинский аналитический Telegram-канал DeepState.



«Активизация началась с плотных обстрелов разными средствами огневого поражения приграничных населенных пунктов Харьковщины. Обстрелы продолжаются, в частности, в районе города Волчанск. Также активно применяются системы РЭБ и БПЛА. Противник пытается заходить и закрепляться в ряде населенных пунктов вдоль границы, в частности, в селах Стрелечья-Красное-Пыльная-Борисовка», — отмечает DeepState.



По данным украинских аналитиков, основными силами оккупантов РФ сейчас является пехота с поддержкой небольшого количества техники.



В социальных сетях уже появились первые фото российских военных, которые предприняли попытку наступления на север Харьковской области.



Отмечается, что имеющихся ресурсов, задействованных противником на данный момент, не хватит для глубокого продвижения.



Ранее, ночью в направлении Волчанска Харьковской области россияне провели мощную артиллерийскую подготовку, группы ДРГ пытались прощупать пограничную линию.