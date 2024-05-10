Російські війська намагаються заходити та закріплюватися в ряді населених пунктів вздовж кордону Харківської області — DeepState

Російське військо на кордоні Харківської області. Фото: DeepState

У районі Харківщини розпочалася активізація з боку російської армії, яка намагається просунутися вглиб та захопити прикордонні населені пункти, повідомляє український аналітичний Telegram-канал DeepState.



«Активізація почалася з щільних обстрілів різними засобами вогневого ураження прикордонних населених пунктів Харківщини. Наразі обстріли продовжуються, зокрема, в районі міста Вовчанськ. Також активно застосовуються системи РЕБ та БПЛА. Противник намагається заходити й закріплюватися в низці населених пунктів вздовж кордону, зокрема, в селах Стрілеча-Красне-Пильна-Борисівка», - зазначає DeepState.



За даними українських аналітиків, основними силами окупантів РФ наразі є піхота з підтримкою невеликої кількості техніки.



У соціальних мережах вже з'явилися перші фото російських військових, які спробували наступ на північ Харківської області.



Наголошується, що наявних ресурсів, задіяних противником на цю мить, не вистачить для глибокого просування.



Раніше, вночі у напрямку Вовчанська Харківської області росіяни провели потужну артилерійську підготовку, групи ДРГ намагалися намацати прикордонну лінію.