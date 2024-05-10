В приграничных населенных пунктах Харьковской области проводят эвакуацию

В частности, об эвакуации объявили в городе Волчанск и окрестных сел. Об этом в комментарии «Громадському радіо» заявил глава Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили.



«Сейчас мы эвакуируем население. Основная масса людей уезжает своим транспортом. Но вместе с гуманитарным центром мы организуем вывоз тех местных, у кого нет своих автомобилей. Вывозим из Волчанска и ближних населенных пунктов», — отметил глава Волчанской ГВА.



Местные рассказали, что такого обстрела еще не видели. Поэтому сейчас в Волчанске опасно находиться. С трех ночи в населенный пункт летят КАБы, артиллерия и снаряды РСЗО.



Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что обстановка в направлении Волчанска Харьковской области очень напряженная, ночью россияне провели мощную артиллерийскую подготовку, группы ДРГ пытались прощупать пограничную линию.



Позже диверсионные группы российских оккупантов попытались продвинуться вглубь и захватить приграничные населенные пункты.