У прикордонних населених пунктах Харківської області проводять евакуацію

Зокрема, про евакуацію оголосили у місті Вовчанськ та навколишніх сіл. Про це у коментарі «Громадському радіо» заявив голова Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі.



«Зараз ми евакуюємо населення. Основна маса людей виїжджає своїм транспортом. Але водночас разом з гуманітарним центром ми організовуємо вивіз тих місцевих у кого немає своїх автівок. Вивозимо з Вовчанська та ближніх населених пунктів», - зазначив голова Вовчанської МВА.



Місцеві розповіли, що такого обстрілу ще не бачили. Тому зараз у Вовчанську небезпечно перебувати. З третьої ночі в бік населеного пункту летять КАБи, артилерія та снаряди РСЗВ.



Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що ситуація у напрямку Вовчанська Харківської області дуже напружена, вночі росіяни провели потужну артилерійську підготовку, групи ДРГ намагалися намацати прикордонну лінію.



Пізніше диверсійні групи російських окупантів спробували просунутися вглиб та захопити прикордонні населені пункти.