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Удар по нефтебазе в Ровеньках: «ЛНР» назвала свою версию

11 мая 2024, 07:40

Удар по нефтебазе в Ровеньках: «ЛНР» назвала свою версию

Удар по нефтебазе в Ровеньках: «ЛНР» назвала свою версию

В оккупированных Ровеньках Луганской области к утру 11 мая потушили пожар на нефтебазе. В результате удара минимум 11 человек пострадали, из них трое погибли.

В оккупационной администрации «ЛНР» сообщили, что восемь человек находятся в больнице — шесть с минно-взрывными травмами и двое с отравлением продуктами горения. Среди пострадавших есть подросток.

Группировка утверждает, что удар по нефтебазе был нанесен, предположительно ракетой ATACAMS с кассетной боевой частью. Повреждены жилые дома, сельхозтехника и гражданские автомобили.

Также в «ЛНР» заявляют, что нефтебаза — мирный объект. В то же время, подобные ракетные атаки западным оружием ранее были совершены по военным объектам российских оккупантов. 

Силы обороны Украины на данный момент не комментируют информацию об ударе. 

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