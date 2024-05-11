Удар по нефтебазе в Ровеньках: «ЛНР» назвала свою версию

В оккупированных Ровеньках Луганской области к утру 11 мая потушили пожар на нефтебазе. В результате удара минимум 11 человек пострадали, из них трое погибли.



В оккупационной администрации «ЛНР» сообщили, что восемь человек находятся в больнице — шесть с минно-взрывными травмами и двое с отравлением продуктами горения. Среди пострадавших есть подросток.



Группировка утверждает, что удар по нефтебазе был нанесен, предположительно ракетой ATACAMS с кассетной боевой частью. Повреждены жилые дома, сельхозтехника и гражданские автомобили.



Также в «ЛНР» заявляют, что нефтебаза — мирный объект. В то же время, подобные ракетные атаки западным оружием ранее были совершены по военным объектам российских оккупантов.



Силы обороны Украины на данный момент не комментируют информацию об ударе.