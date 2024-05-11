Удар по нафтобазі у Ровеньках: «ЛНР» оприлюднила свою версію

В окупованих Ровеньках Луганської області на ранок 11 травня загасили пожежу на нафтобазі. Внаслідок удару щонайменше 11 людей постраждали, з них троє загинули.



В окупаційній адміністрації «ЛНР» повідомили, що восьмеро людей перебувають у лікарні: шестеро з мінно-вибуховими травмами та двоє з отруєнням продуктами горіння. Серед постраждалих є підліток.



В «ЛНР» стверджують, що удару по нафтобазі завдали, імовірно, ракетою ATACAMS з касетною бойовою частиною. Пошкоджено житлові будинки, сільгосптехніка та цивільні автомобілі.



Також в окупаційній адміністрації заявляють, що нафтобаза — мирний об'єкт. Водночас подібні ракетні атаки західною зброєю раніше ЗСУ здійснювали лише по військових об'єктах російських окупантів.



Сили оборони України наразі не коментують інформації про удар.