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Удар по нафтобазі у Ровеньках: «ЛНР» оприлюднила свою версію

11 травня 2024, 07:40

Удар по нафтобазі у Ровеньках: «ЛНР» оприлюднила свою версію

Удар по нафтобазі у Ровеньках: «ЛНР» оприлюднила свою версію

В окупованих Ровеньках Луганської області на ранок 11 травня загасили пожежу на нафтобазі. Внаслідок удару щонайменше 11 людей постраждали, з них троє загинули.

В окупаційній адміністрації «ЛНР» повідомили, що восьмеро людей перебувають у лікарні: шестеро з мінно-вибуховими травмами та двоє з отруєнням продуктами горіння. Серед постраждалих є підліток.

В «ЛНР» стверджують, що удару по нафтобазі завдали, імовірно, ракетою ATACAMS з касетною бойовою частиною. Пошкоджено житлові будинки, сільгосптехніка та цивільні автомобілі.

Також в окупаційній адміністрації заявляють, що нафтобаза — мирний об'єкт. Водночас подібні ракетні атаки західною зброєю раніше ЗСУ здійснювали лише по військових об'єктах російських окупантів.

 Сили оборони України наразі не коментують інформації про удар. 

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