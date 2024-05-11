Последствия обстрела Белгорода. Фото: соцсети

Двадцать девять человек пострадали в результате обстрела в российском Белгороде. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков



Среди пострадавших есть один ребенок. Он также сообщил о гибели местной жительницы, скончавшейся до приезда скорой.



Всего в Белгороде от прямого попадания, как сообщает Гладков, повреждены 4 кровли в многоквартирных жилых домах. Всего различные повреждения получили 49 квартир в 22 многоквартирных домах и 4 коммерческих объекта.



Также вылетели стекла в городской больнице № 2, детской областной клинической больнице, Центре художественной гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте «Сирень» и средней школе № 41.

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Кроме того, от прямого попадания снарядов загорелись шесть автомобилей. Еще 15 были повреждены.