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У Бєлгороді постраждали майже 30 людей внаслідок обстрілу — губернатор

11 травня 2024, 21:53

У Бєлгороді постраждали майже 30 людей внаслідок обстрілу — губернатор

Наслідки обстрілу Білгорода. Фото: соцмережі Наслідки обстрілу Білгорода. Фото: соцмережі

Двадцять дев'ять людей постраждали внаслідок обстрілу в російському Бєлгороді. Про це заявив губернатор регіону В'ячеслав Гладков

Серед постраждалих є одна дитина. Він також повідомив про загибель місцевої мешканки, яка померла до приїзду швидкої.

Загалом у Бєлгороді від прямого влучання, як повідомляє Гладков, пошкоджено 4 покрівлі у багатоквартирних житлових будинках. Всього різні пошкодження отримали 49 квартир у 22 багатоквартирних будинках та 4 комерційних об'єкти.

Також вилетіли шибки у міській лікарні № 2, дитячій обласній клінічній лікарні, Центрі художньої гімнастики, спортивної акробатики та стрибків на батуті «Блакит» та середній школі № 41.

Крім того, від прямого влучання снарядів спалахнули шість автомобілів. Ще 15 було пошкоджено.

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