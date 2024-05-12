Еще 24 семьи выехали из Донецкой области на Волынь

Волынь приняла очередной эвакуационный поезд из Донецкой области.



Из опасного региона было эвакуировано 24 семьи, сообщили в Донецкой областной военной администрации. Таким образом, еще 48 жителей Донетчины, из них 16 детей, прибыли на Волынь. Этим поездом приехали их домашние любимцы. Люди забрали с собой попугаев, собак, котов, кроликов и крыс.



«Переселенцев обеспечили питанием, оказали психологическую и медицинскую помощь. На Волыни ВПЛ получили эвакуационные выплаты и были довезены в принимающие громады», — сообщили в ОВА.

Часть семей поселили в местах временного проживания, а другие были размещены в частном секторе.



Следующие эвакуационные поезда в Волынскую область будут идти ориентировочно 18 и 26 мая.



В ДонОВА напоминают, что все желающие эвакуироваться должны оставить заявку через номер «горячей линии»: 098 890 33 18. Для эвакуации тяжело больных и людей с инвалидностью действуют номера: 0 800 332 614, (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (096) 108-60-48.



Желающие эвакуироваться могут звонить и на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции по номеру: 1548 или написать через мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber (096) 078-84-33.