«Фугас! Уходим!». Во время эвакуации раненых из Красногоровки полицейские попали под удар

Эвакуация из Красногоровки. Кадр из видео

Во время эвакуации раненых из Красногоровки полицейский экипаж «Белые Ангелы» попали под удар. Об этом сообщает полиция Донецкой области.



Как сообщает полиция, российские снаряды легли в 100 метрах от автомобиля, где в этот момент правоохранители помогали сесть местным жителям.



Полицейские быстро увезли людей из-под огня. Эвакуированы раненые пожилые женщина и мужчина.







Отмечается, что «Белые Ангелы» неоднократно предлагали эвакуацию 60-летней женщине, но получали отказ. Во время очередной российской атаки снаряды попали в дом, разрушив его до основания. Жительница получила осколочные ранения.

«Вы в рубашке родились», — отметили правоохранители во время оказания помощи пострадавшей.



Еще один спасенный — 68-летний мужчина. Пенсионер шел в магазин, когда россияне накрыли огнем жилой квартал. Мужчине прошило руку осколками. Полицейские доставили пострадавшего в больницу.