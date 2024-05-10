Эвакуация на Харьковщине: куда обращаться

Жители приграничных населенных пунктов в Харьковской области могут эвакуироваться. Полиция помогает покинуть опасные районы, ведь российские войска усилили обстрелы.



«Если вы или ваши родные решили эвакуироваться из населенных пунктов, которые страдают от постоянных плотных обстрелов военных РФ, обращайтесь на "горячую линию" по вопросам эвакуации по телефону 0-800-33-92-91, спецлинию полиции "102" или в ближайшие отделения полиции», — сообщили в Национальной полиции Украины.



Полицейские должны помочь жителям выехать транспортом в безопасные места.



Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что обстановка в направлении Волчанска Харьковской области очень напряженная, ночью россияне провели мощную артиллерийскую подготовку, группы ДРГ пытались прощупать пограничную линию.



Позже диверсионные группы российских оккупантов попытались продвинуться вглубь и захватить приграничные населенные пункты.