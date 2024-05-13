За сутки россияне 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области

Российские военные за минувшие сутки 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 13 мая сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
Покровский район. В Кураховской громаде 5 домов сгорели и 10 повреждены в Кураховке; в Курахово поврежден дом. В Селидово повреждены 2 пятиэтажки и админздание. В Новогродовке повреждено 9 многоэтажек и 3 частных дома. В Покровске разрушены 2 админздания, повреждены 4 многоэтажки.
Краматорский район. В Лимане ранены 2 человека, повреждены 4 частных дома; также в Лиманской громаде: погиб человек в Диброве, в Заречном 2 дома разрушены, в Торском — 2 повреждены. На Екатериновку Ильиновской громады россияне сбросили управляемую авиабомбу, без жертв.
Бахмутский район. В Щербиновке Торецкой громады поврежден дом, в Северском — нежилое сооружение.
С линии фронта эвакуированы 257 человек, в том числе 30 детей.
Ранее сообщалось, что примерно в 01:20 ночи 13 мая российские войска обстреляли город Селидово в Донецкой области ракетами С-300.