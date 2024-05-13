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За добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донецької області

13 травня 2024, 11:30

За добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донецької області

Наслідки обстрілів Донецької області за минулу добу. Фото Донецька ОВА Наслідки обстрілів Донецької області за минулу добу. Фото Донецька ОВА

Російські військові минулої доби 19 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 13 травня повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Курахівській громаді 5 будинків згоріло та 10 пошкоджено у Курахівці; у Кураховому пошкоджено будинок. У Селидовому пошкоджені 2 п'ятиповерхівки та адмінбудівля. У Новогродівці пошкоджено 9 багатоповерхівок та 3 приватні будинки. У Покровську зруйновані 2 адмінбудівлі, пошкоджені 4 багатоповерхівки.

Краматорський район. У Лимані поранені 2 людини, пошкоджені 4 приватні будинки; також у Лиманській громаді: загинула людина у Діброві, у Зарічному 2 будинки зруйновані, у Торському — 2 пошкоджені. На Катеринівку Іллінівської громади росіяни скинули керовану авіабомбу – без жертв.

Бахмутський район. У Щербинівці Торецької громади пошкоджено будинок, у Сіверському – нежитлову споруду.

З лінії фронту евакуйовані 257 мирних жителів, у тому числі 30 дітей.

Раніше повідомлялося, що приблизно о 1:20 ночі 13 травня російські війська обстріляли місто Селидове на Донеччині ракетами С-300.

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