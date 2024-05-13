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В дом в Белгороде, где погибли полтора десятка человек, попал российский боеприпас — CIT

13 мая 2024, 19:12

В дом в Белгороде, где погибли полтора десятка человек, попал российский боеприпас — CIT

Спасатели работают на месте обрушения подъезда многоэтажного дома в российском Белгороде. Скриншот видео Спасатели работают на месте обрушения подъезда многоэтажного дома в российском Белгороде. Скриншот видео

Разрушение 12 мая подъезда многоквартирного дома в российском Белгороде, жертвами которого стали 15 человек, вызвал не украинский, а российский боеприпас. К такому выводу пришла команда расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), сообщил ее сооснователь Руслан Левиев.

«Изучив и проанализировав визуальные материалы, мы пришли к выводу, что с большой вероятностью прилет по дому произошел с северо-востока, и склоняемся к тому, что это была зенитная управляемая ракета от российского комплекса ПВО, или внештатный сход фугасной авиабомбы (ФАБ) из универсального модуля планирования и коррекции (УМПК). Версия о том, что ракета от украинской «Точки-У» могла так изменить свою траекторию под действием ракеты ПВО, чтобы ударить с этой стороны дома, кажется нам маловероятной», — рассказал Руслан Левиев в видеосводке на YouTube-канале блогера Майкла Наки.

По его словам, сейчас еще непонятно, какой именно боеприпас нанес такие разрушения, попав по дому с северо-востока. «С учетом направления прилета одной из наиболее очевидных версий является попадание зенитной управляемой ракеты, например, от комплекса С-300. Характерных следов разлета обломков может быть не видно из-за масштабов обрушения. Мы предполагаем, что боевой части такой ракеты может оказаться достаточно для обрушения подъезда», — заявил сооснователь CIT.

По словам Левиева, еще одна достаточно очевидная версия — это внештатное схождение авиабомб ФАБ-250 или ФАБ-500 с УМПК. «Нет никаких сомнений, что фугасная боевая часть может причинить столь масштабные разрушения, при этом нередки случаи падения авиабомб на Белгород и область. В пользу этой версии говорит, что незадолго до взрыва сообщалось о пуске авиабомб по Харьковской области», — добавил Левиев.

Российские власти утверждают, что разрушение стало следствием украинских обстрелов.

Сообщения о разрушении подъезда появились вскоре после того, как в Белгороде, расположенном неподалеку от границы с Украиной, была объявлена вторая за утро 12 мая ракетная тревога. Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что подъезд упал «в результате прямого попадания снаряда».

Минобороны России впоследствии заявило, что украинские военные обстреляли Белгород с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» и РСЗО, ракеты и снаряды были сбиты, но «одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" поврежден жилой дом в городе Белгород».

В понедельник, 13 мая, были завершены поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде. Обнаружено 15 погибших, 17 человек были спасены.

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