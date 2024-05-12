Минобороны РФ признало, что подъезд в Белгороде обрушился из-за действий ПВО

Министерство обороны РФ утверждает, что дом в Белгороде обрушился из-за действий противовоздушной обороны. Как утверждается, одну из выпущенных ВСУ ракет по территории России неудачно сбили над городом.



«В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет "Точка-У", четыре реактивных снаряда РСЗО "Вампир" и два реактивных снаряда РСЗО "Ольха". Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК "Точка-У" поврежден жилой дом в городе Белгород», — заявили в Минобороны.



Российские СМИ сообщают, что 32 человека пострадали в результате обрушения. Погибли 7 местных жителей. Под завалами дома находится еще до 10 человек. Из-под обломков достали 12 человек, среди них двое детей.