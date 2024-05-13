У будинок у Бєлгороді, де загинули півтора десятка людей, влучив російський боєприпас — CIT

Рятувальники працюють на місці обвалення під'їзду багатоповерхового будинку у Бєлгороді. Скріншот відео

Руйнування 12 травня під'їзду багатоквартирного будинку в Бєлгороді, жертвами якого стали 15 людей, спричинив не український, а російський боєприпас. Такого висновку дійшла команда розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT), повідомив її співзасновник Руслан Левієв.



«Вивчивши та проаналізувавши візуальні матеріали, ми дійшли висновку, що з великою ймовірністю «приліт» у будинок стався з північного сходу, і схиляємося до того, що це була зенітна керована ракета від російського комплексу ППО, або позаштатний схід фугасної авіабомби (ФАБ) з універсального модуля планування та корекції (УМПК). Версія про те, що ракета від української «Точки-У» могла так змінити свою траєкторію під дією ракети ППО, щоб ударити з цього боку будинку, здається нам малоймовірною», — розповів Руслан Левієв у відеозведенні на YouTube-каналі блогера Майкла Накі.



За його словами, зараз ще незрозуміло, який саме боєприпас завдав таких руйнувань, влучивши у будинок з північного сходу.

«З урахуванням напрямку прильоту однією з найбільш очевидних версій є влучання зенітної керованої ракети, наприклад, від комплексу С-300. Характерних слідів розльоту уламків може бути не видно через масштаби обвалення. Ми припускаємо, що бойової частини такої ракети може виявитися достатньою для обвалення під'їзду»,— заявив співзасновник CIT.



За словами Левієва, ще одна доволі очевидна версія — це позаштатне сходження авіабомби ФАБ-250 або ФАБ-500 з УМПК.

«Немає жодних сумнівів, що фугасна бойова частина може заподіяти такі масштабні руйнування, при цьому трапляються випадки падіння авіабомб на Бєлгород і область. На користь цієї версії свідчить те, що незадовго до вибуху повідомлялося про пуск авіабомб по Харківській області»,— додав експер.



Російська влада стверджує, що руйнування під'їзду стало наслідком українських обстрілів.



Повідомлення про руйнування під'їзду з'явилися після того, як у Бєлгороді, розташованому неподалік від кордону з Україною, оголосили другу за ранок 12 травня ракетну тривогу. Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що під'їзд обвалився внаслідок прямого влучення снаряда».



Міноборони Росії згодом заявило, що українські військові обстріляли Бєлгород із застосуванням тактичного ракетного комплексу "Точка-У" та РСЗВ, ракети та снаряди були збиті, але «фрагментами однієї зі збитих ракет ТРК "Точка-У" пошкоджено житловий будинок у місті Бєлгород».



У понеділок, 13 травня, завершилися пошуково-рятувальні роботи на місці обвалення під'їзду багатоповерхівки у Бєлгороді. Виявлено 15 загиблих, 17 людей врятували.