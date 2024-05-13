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С приграничных районов Харьковщины эвакуировали 5900 человек

13 мая 2024, 21:30

С приграничных районов Харьковщины эвакуировали 5900 человек

Эвакуация в Харьковской области. Фото: полиция Эвакуация в Харьковской области. Фото: полиция

По состоянию на вечер понедельника из приграничных громад на Волчанском и Липецком направлении уже эвакуировано почти 5 900 человек, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он еще раз призвал жителей покинуть Волчанск.

«Нужно выезжать, поскольку Волчанск враг практически начал уничтожать. Бьет и артиллерией, и танками», — подчеркнул Синегубов.

По его словам, в городе находится около 200 мирных жителей, которых нужно эвакуировать.

Глава ОВА также отметил, что на севере Волчанска идут уличные бои.

«Враг пробует разные тактики прибегает к различным маневрам, конечно, пытается взять в полукольцо или окружить город, но наши силы этому противодействуют… Идет бой на севере города, там идут уличные стрелковые бои», — сказал Синегубов.

По данным Генштаба ВСУ на 17:00 украинские военные нанесли огневое поражение по силам РФ и проводят мероприятия по зачистке северной окраины Волчанска.

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