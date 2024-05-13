З прикордонних районів Харківщини евакуювали 5900 людей

Станом на вечір понеділка із прикордонних громад у Харківській області вже евакуйовано майже 5 900 людей,– повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Він ще раз закликав мешканців покинути Вовчанськ.
«Треба виїжджати, оскільки Вовчанськ ворог практично почав знищувати. Б'є і артилерією, і танками», - наголосив Синегубов.
За словами голови ОВА, у місті перебуває близько 200 мирних жителів, яких потрібно евакуювати.
Він також зазначив, що на півночі Вовчанська тривають вуличні бої.
«Ворог пробує різні тактики вдається до різних маневрів, звичайно, намагається взяти в півкільце або оточити місто, але наші сили цьому протидіють… Іде бій на півночі міста, там йдуть вуличні стрілецькі бої», — сказав Синєгубов.
За інформацією Генштабу ЗСУ на 17:00 українські військові завдали вогневого ураження силам РФ і здійснюють заходи щодо зачиски північної околиці Вовчанська.