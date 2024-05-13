З прикордонних районів Харківщини евакуювали 5900 людей

Евакуація у Харківській області. Фото: поліція

Станом на вечір понеділка із прикордонних громад у Харківській області вже евакуйовано майже 5 900 людей,– повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



Він ще раз закликав мешканців покинути Вовчанськ.



«Треба виїжджати, оскільки Вовчанськ ворог практично почав знищувати. Б'є і артилерією, і танками», - наголосив Синегубов.



За словами голови ОВА, у місті перебуває близько 200 мирних жителів, яких потрібно евакуювати.



Він також зазначив, що на півночі Вовчанська тривають вуличні бої.



«Ворог пробує різні тактики вдається до різних маневрів, звичайно, намагається взяти в півкільце або оточити місто, але наші сили цьому протидіють… Іде бій на півночі міста, там йдуть вуличні стрілецькі бої», — сказав Синєгубов.



За інформацією Генштабу ЗСУ на 17:00 українські військові завдали вогневого ураження силам РФ і здійснюють заходи щодо зачиски північної околиці Вовчанська.