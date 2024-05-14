Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рано утром во вторник, 14 мая, приехал в Киев.



Это стало первым визитом высокопоставленного чиновника США в Украину после того, как в апреле Конгресс принял пакет военной помощи Украине на сумму 61 млрд долларов.

Как пишет Reuters, что цель поездки — продемонстрировать солидарность США с Украиной, которая пытается отразить массированные российские атаки на своей северо-восточной границе.



Блинкен надеется «послать сильный сигнал успокоения украинцам, которые, очевидно, находятся в очень сложном положении», сказал американский чиновник, который на условиях анонимности пообщался с путешествующими с Блинкеном журналистами.



«Миссия госсекретаря здесь состоит в том, чтобы поговорить о том, что наша дополнительная помощь будет предоставляться таким образом, чтобы помочь укрепить их оборону [и] позволить им все больше перехватывать инициативу на поле боя», — цитирует Reuters слова американского чиновника.