Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев

Государственный секретарь США Энтони Блинкен рано утром во вторник, 14 мая, приехал в Киев.



Это стало первым визитом высокопоставленного чиновника США в Украину после того, как в апреле Конгресс принял пакет военной помощи Украине на сумму 61 млрд долларов.

⚡️U.S. Secretary of State Antony #Blinken arrived in #Kyiv this morning, Reuters reports. pic.twitter.com/QFctK5Wt96