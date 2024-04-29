Пакет допомоги від США: що отримає Україна і чи достатньо цього для змін на фронті

Прапори США та України. Фото: president.gov.ua

Сенат США після понад піврічної паузи схвалив законопроєкт про допомогу Україні. Документ підписав американський лідер Джо Байден.



Після цього Міністерство оборони США одразу оголосило про першу партію допомоги «для термінового задоволення найважливіших потреб України в галузі безпеки та оборони», розмір якої оцінюється в 1 млрд дол.



Що передбачає пакет американської підтримки, які види озброєнь отримають українські військові та чи допоможе це змінити ситуацію на фронті — у матеріалі «Новин Донбасу».

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. Фото: president.gov.ua

Підтримка в 61 млрд доларів

Спочатку американський законопроєкт у єдиному пакеті передбачав допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 млрд дол.

Підсумки голосування у Сенаті за законопроєкт стосовно допомоги Україні. Фото: Facebook/Оксана Маркарова

Сума для Києва становила 61,4 млрд дол. В ухваленому 20 квітня документі її знижено до 60,7 млрд дол., з яких:

23,2 млрд дол. спрямують на поповнення військових запасів США, що скоротилися після військових поставок Києву;

13,8 млрд дол. витратять на закупівлю, ремонт і переобладнання систем озброєнь, надання оборонної продукції та оборонних послуг для України;

11,3 млрд дол. становлять витрати на поточну діяльність американських військових у Європі, зокрема навчання українських військовослужбовців за межами країни та військову присутність у державах східного флангу НАТО;

1,6 млрд дол. — зовнішнє військове фінансування для задоволення потреб України та інших регіональних партнерів;

300 млн дол. — допомога Українській державі в захисті кордонів і просуванні верховенства права;

100 млн дол. — підтримка програм із розмінування, боротьби з тероризмом і нерозповсюдженням зброї масового знищення;

26 млн дол. — забезпечення заходів контролю за допомогою, що надається Києву.

Пакет передбачає не лише військову підтримку, а й економічну. Так, 7,85 млрд дол. Сполучені Штати нададуть Києву у формі кредиту, який має право списати американський президент після виборів у США в листопаді. Кошти будуть доступні для українського бюджету до вересня 2025 року.



При цьому, згідно з ухваленим законопроєктом, кредит не може бути використаний для пенсійних виплат. 1,57 млрд дол. передбачено на «інші види економічної допомоги»: фінансування можуть спрямувати на відновлення енергооб'єктів, пошкоджених унаслідок ракетних ударів Росії.



Щодо першого траншу військової допомоги в 1 млрд дол., уже схваленого Штатами, він включає можливості для підтримки найгостріших потреб України. Це зокрема перехоплювачі ППО, артилерійські снаряди, броньована техніка.

До пакета увійшли:

ракети для протиповітряної оборони RIM-7 і AIM-9M;

переносні зенітні ракетні комплекси Stinger;

стрілецька зброя і додаткові боєприпаси до неї;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди 155-мм, включно зі снарядами з фугасним зарядом і поліпшеними звичайними боєприпасами подвійного призначення;

артилерійські снаряди 105 мм;

мінометні снаряди 60 мм;

бойові машини піхоти Bradley;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси та інше.

Один із найочікуваніших видів озброєння для України — далекобійні ракети ATACMS. Вони привернули особливу увагу преси та громадськості, адже про їхню передачу Київ неодноразово просив американських партнерів, починаючи з 2022 року.



Як заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, деяку частину зброї вже передали Україні раніше. За його словами, найближчим часом ракет поставлять більше. Але кількість не уточнив.



«Поставки почалися в березні в межах пакета PDA (механізм, що дозволяє главі США передавати зброю з армійських складів, — ред.), який президент схвалив 12 березня, і ці ракети прибули в Україну», — сказав Салліван.



Раніше Вашингтон відмовлявся надавати ATACMS. Як пояснив Салліван, були «занепокоєння щодо власної бойової готовності». Однак США замовили значну партію ракет у виробника.

Коли західна зброя буде на фронті в Україні?

З огляду на те, що Пентагон заздалегідь підготував велику партію військової допомоги, яка зосереджена не тільки в США, а й у Європі, перших поставок на фронт очікують уже на початку травня.



Як пояснив ексспівробітник СБУ, аналітик Іван Ступак, озброєння, яке доставляють, спершу необхідно десь накопичувати, а потім передавати різним підрозділам, залежно від складності ситуації або від географії.



«Я думаю, це займе, можливо, кілька тижнів, можливо, до кінця травня накопичення відбуватиметься», — сказав він.

Зупинка наступу РФ: чи допоможе військова допомога стабілізувати фронт

Американська допомога дасть змогу Україні стабілізувати ситуацію на полі бою і перехопити ініціативу, заявив після ухвалення законопроєкту президент Володимир Зеленський в ефірі телеканалу NBC News.



«Я вважаю, ця підтримка дійсно зміцнить Збройні сили. У нас буде шанс на перемогу, якщо Україна дійсно отримає системи озброєння, які нам так потрібні, які так потрібні тисячам солдатів. Зараз у нас є шанс стабілізувати ситуацію і перехопити ініціативу», — сказав Зеленський.



Новий пакет допоможе Україні зміцнити боєздатність та краще захищати країну, сказав у коментарі «Радіо Свобода» представник Держдепартаменту США у Брюсселі Деніел Сайзек.



«Але неможливо передбачити, що саме буде далі. Знаємо, що і в Україні — у Києві, і у Вашингтоні вивчають це питання дуже інтенсивно», — доповнив він.



Низка українських експертів та аналітиків єдині в думці: західна військова допомога миттєво не змінить ситуацію на полі бою, але може дати ефект уже влітку. А головне — має допомогти Україні зберегти свої території під час очікуваного наступу РФ.



На думку військового експерта Юрія Федорова, нові поставки допоможуть уникнути територіальних втрат і зупинити наступ противника.

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

«Це допоможе уникнути втрати досить великих частин території, уникнути втрати всієї Донецької області, насамперед. І, можливо, деяких територій у Запорізькій області», — зазначив Федоров.



У Кремлі, традиційно, кажуть, що американська допомога Україні не вплине на ситуацію на фронті. Так, прессекретар Путіна Пєсков назвав її на даному етапі «несприятливою для української сторони».



А що стосується отримання Україною ATACMS, на це Пєсков відреагував у звичній манері погроз, мовляв, своїх цілей вони все одно досягнуть.



«Це не зможе змінити принципово результат спеціальної військової операції, ми доб'ємося свого, але це доставить більше проблем самій Україні», — заявив він.



Проте, українські військові експерти впевнені у зворотному.



«Так, пан Пєсков каже, що це ні на що не вплине. Можливо, у короткій перспективі не вплине. Але в довгостроковій Російська Федерація точно позбудеться певної кількості своїх віддалених штабів, законспірованих пунктів збору фахівців ФСБ («Вимпел», «Альфа»), співробітників Росгвардії. Я думаю, ми зможемо прийти, якщо не до повної перемоги, то до якогось клінчу, і далі вже будемо виходити із ситуації», — каже Іван Ступак.

Логістика ворога — ціль №1 для ATACMS

На думку військового експерта Петра Черника, ракети ATACMS допоможуть ЗСУ ефективно знищувати логістику противника.



«Насамперед йдеться про залізницю. Чому? Практично 95% всього, що росіяни завозять у зону бойових дій на великі відстані залізницею. Привозять поставки до Бердянська, Маріуполя, Мелітополя, а потім уже вантажівками доставляють на передову. Якщо знищити кілька таких ешелонів, усе палатиме. Пам'ятаємо головне правило: битву виграють солдати, а війну — логістика», — наголосив Черник.



Можливо, що частина ATACMS виконуватиме роль не лише захисної та оборонної зброї з метою відбитися від атак агресора, а й допоможуть для подальших локальних дій на півдні країни, каже керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Зокрема, йдеться про розширення плацдарму ЗСУ на лівому березі Дніпра на Херсонщині.



«Я думаю, що застосування цієї зброї явно носитиме комбінований характер. Вона не має винятково оборонного значення, а може використовуватися для наступу. Думаю, що так і буде», — зазначив Мусієнко.

Кримському мосту «приготуватися»?

Експерт не виключає, що за допомогою ATACMS, з огляду на заборону завдавати удари західною зброєю по території Росії, Сили оборони зможуть вражати військові об'єкти в окупованому Криму.



«Знищення об'єктів у Криму — це дуже важливо. Передовсім, це логістика, Керченський міст, аеродроми. Потрібно припинити можливості Росії використовувати аеродром Бельбек. Також можна завдавати удари вглиб окупованої території Луганської області. Там ворог накопичує певні сили з метою активізації наступу. Також є об'єкти в Донецькій області», — зазначив експерт.



Маючи у своєму арсеналі далекобійні американські ракети, Україна може тримати під вогневим контролем весь Кримський півострів, акцентує військовий експерт Олег Жданов. І також не виключає удару по Кримському мосту.







«Російське командування боялося передачі цих ракет. Їхня дальність до 300 км, швидкість — понад 3,5 тис. км/год. ATACMS практично невразливі для російських військ. Тепер у нас є можливість виносити логістику ворога на всю глибину окупованих територій України. Ми повністю покриваємо Крим, практично до російського берега, до Тамані. Недарма наші спецслужби говорили про те, що Кримському мосту не довго залишилося стояти», — сказав Жданов.