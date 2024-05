Держсекретар США Блінкен прибув до Києва

Державний секретар США Ентоні Блінкен рано-вранці у вівторок, 14 травня, прибув до Києва.



Це перший візит високопосадовця США в Україну після того, як у квітні Конгрес ухвалив пакет військової допомоги Україні на суму 61 млрд доларів.

⚡️US Secretary of State Antony #Blinken arrived in #Kyiv this morning, Reuters reports. pic.twitter.com/QFctK5Wt96