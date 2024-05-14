Держсекретар США Блінкен прибув до Києва

Державний секретар США Ентоні Блінкен рано-вранці у вівторок, 14 травня, прибув до Києва.
Це перший візит високопосадовця США в Україну після того, як у квітні Конгрес ухвалив пакет військової допомоги Україні на суму 61 млрд доларів.
⚡️US Secretary of State Antony #Blinken arrived in #Kyiv this morning, Reuters reports. pic.twitter.com/QFctK5Wt96— KyivPost (@KyivPost) May 14, 2024
Як пише Reuters, мета поїздки — продемонструвати солідарність США з Україною, яка намагається відбити масовані російські атаки на своєму північно-східному кордоні.
Блінкен сподівається «надіслати сильний сигнал заспокоєння українцям, які, очевидно, перебувають у дуже складному становищі»,– сказав американський чиновник, що на умовах анонімності поспілкувався з журналістами, які подорожують із Блінкеном.
«Місія держсекретаря тут полягає в тому, щоб поговорити про те, що наша додаткова допомога надаватиметься таким чином, щоб допомогти зміцнити їхню оборону [і] дозволити їм все більше перехоплювати ініціативу на полі бою», — цитує Reuters слова американського чиновника.