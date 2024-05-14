Держсекретар США Блінкен прибув до Києва

Державний секретар США Ентоні Блінкен рано-вранці у вівторок, 14 травня, прибув до Києва.



Це перший візит високопосадовця США в Україну після того, як у квітні Конгрес ухвалив пакет військової допомоги Україні на суму 61 млрд доларів.

Як пише Reuters, мета поїздки — продемонструвати солідарність США з Україною, яка намагається відбити масовані російські атаки на своєму північно-східному кордоні.



Блінкен сподівається «надіслати сильний сигнал заспокоєння українцям, які, очевидно, перебувають у дуже складному становищі»,– сказав американський чиновник, що на умовах анонімності поспілкувався з журналістами, які подорожують із Блінкеном.



«Місія держсекретаря тут полягає в тому, щоб поговорити про те, що наша додаткова допомога надаватиметься таким чином, щоб допомогти зміцнити їхню оборону [і] дозволити їм все більше перехоплювати ініціативу на полі бою», — цитує Reuters слова американського чиновника.