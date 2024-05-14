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В Харьковской области наметилась стремительная тенденция к стабилизации ситуации — Буданов

14 мая 2024, 13:40

В Харьковской области наметилась стремительная тенденция к стабилизации ситуации — Буданов

FPV-дрон ГУР работает в Харьковской области. Фото: кадр из видео FPV-дрон ГУР работает в Харьковской области. Фото: кадр из видео

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что в приграничных районах Харьковской области противник в принципе уже заблокирован по тем рубежам, на которые ему удалось зайти. Об этом сказал глава ГУР в эфире телемарафона.

«Наметилась стремительная тенденция к стабилизации ситуации. Прежде всего сейчас продолжается активная фаза российской приграничной операции в Харьковской области, которую все уже пятые сутки наблюдают. Сказать, что они (прим. - оккупанты) имеют значительный успех, то это точно неправда», — отметил Буданов.

Вместе с тем он подчеркнул, что ситуация довольно напряженная и очень быстро меняется.

«Однако еще по состоянию на вчерашний вечер, на мой взгляд, наметилась стремительная тенденция к стабилизации ситуации. То есть противник в принципе уже заблокирован по тем рубежам, на которые он смог зайти. Продолжается операция Сил обороны Украины по дальнейшей стабилизации и началу вытеснения противника за пределы нашей страны», — заявил глава ГУР.

Ранее разведчики ГУР продемонстрировали, как в Харьковской области уничтожают российских захватчиков и их технику. В Харьковской области продолжается упорная и плодотворная работа пилотов fpv-дронов ГУР МО Украины.



В частности, разведчики обнаружили и сожгли ряд российской бронетехники, ЗРК «Стрела 10м», пушку Д-30, средства связи и комплекс ведения разведки «Муром-м».

Напомним, Новости Донбасса утром сообщали, что в приграничной зоне Харьковской области войска России продвинулись возле Волчанска и Глубокого

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