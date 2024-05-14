На Харківщині намітилася стрімка тенденція до стабілізації ситуації — Буданов

FPV-дрон ГУР працює у Харківській області. Фото: кадр із відео

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що у прикордонних районах Харківської області противник вже заблокований на тих рубежах, куди йому вдалося зайти. Про це сказав голова ГУР в ефірі телемарафону.



«Намітилася стрімка тенденція до стабілізації ситуації. Насамперед зараз триває активна фаза російської прикордонної операції у Харківській області, яку всі вже п'яту добу спостерігають. Сказати, що вони (прим. окупанти) мають значний успіх, то це точно неправда», — зазначив Буданов.



Водночас він наголосив, що ситуація доволі напружена і дуже швидко змінюється.



«Однак ще станом на вчорашній вечір, на мою думку, намітилася стрімка тенденція до стабілізації ситуації. Тобто противник у принципі вже заблокований на тих рубежах, куди він зміг зайти. Триває операція Сил оборони України щодо подальшої стабілізації та початку витіснення противника за межі нашої країни»,— заявив глава ГУР.



Раніше розвідники ГУР продемонстрували, як у Харківській області знищують російських загарбників та їхню техніку. У Харківській області триває завзята та плідна робота пілотів fpv-дронів ГУР МО України.







Зокрема, розвідники виявили та спалили багато російської бронетехніки, ЗРК «Стріла 10м», гармату Д-30, засоби зв'язку та комплекс ведення розвідки «Муром-м».



Нагадаємо, «Новини Донбасу» вранці повідомляли, що у прикордонній зоні Харківської області війська Росії просунулися біля Вовчанська та Глибокого.