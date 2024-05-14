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Спасатели и полицейские эвакуировали из приграничных населенных пунктов Харьковской области более 7500 жителей

14 мая 2024, 14:58

Спасатели и полицейские эвакуировали из приграничных населенных пунктов Харьковской области более 7500 жителей

Эвакуация жителей и животных Харьковской области. Фото: кадр из видео ГСЧС Эвакуация жителей и животных Харьковской области. Фото: кадр из видео ГСЧС

В Харьковской области продолжается эвакуация из приграничных населенных пунктов, совместными усилиями сотрудников ГСЧС и Нацполиции уже эвакуировано более 7500 жителей. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.



«Спасатели и полицейские проводят эвакуацию жителей Липецкой и Волчанской громад Харьковской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, как и в случае эвакуации экипажами «Белых Ангелов» в Донецкой области, на Харьковщине вместе с гражданским населением вывозят и животных. 

Ранее дом пожилой пары в селе Торское Лиманской общины разрушили русские снаряды, поэтому люди решили эвакуироваться, но не бросили своих животных.

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