Спасатели и полицейские эвакуировали из приграничных населенных пунктов Харьковской области более 7500 жителей

Эвакуация жителей и животных Харьковской области. Фото: кадр из видео ГСЧС

В Харьковской области продолжается эвакуация из приграничных населенных пунктов, совместными усилиями сотрудников ГСЧС и Нацполиции уже эвакуировано более 7500 жителей. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.







«Спасатели и полицейские проводят эвакуацию жителей Липецкой и Волчанской громад Харьковской области», — говорится в сообщении.



Отмечается, что, как и в случае эвакуации экипажами «Белых Ангелов» в Донецкой области, на Харьковщине вместе с гражданским населением вывозят и животных.



Ранее дом пожилой пары в селе Торское Лиманской общины разрушили русские снаряды, поэтому люди решили эвакуироваться, но не бросили своих животных.