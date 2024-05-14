Рятувальники та поліцейські евакуювали з прикордонних населених пунктів Харківської області понад 7500 жителів

Евакуація людей та тварин з Харківської області. Фото: кадр із відео ДСНС

На Харківщині триває евакуація з прикордонних населених пунктів. Спільними зусиллями співробітників ДСНС та Нацполіції вже евакуйовано понад 7500 жителів. Про це повідомила пресслужба ДСНС України.







«Рятувальники та поліцейські проводять евакуацію жителів Липецької та Вовчанської громад Харківської області», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що, як і у разі евакуації екіпажами «Білих янголів» на Донеччині, на Харківщині разом із цивільним населенням вивозять також і тварин.



Раніше будинок літньої пари в селі Торське Лиманської громади зруйнували російські снаряди, тому люди вирішили евакуюватися, але не покинули своїх тварин.