Путин сделал Патрушева своим помощником и сохранил в Кремле куратора «Л/ДНР»

Владимир Путин назначил бывшего секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева своим помощником.
Также должность помощника Путина получил его бывший охранник и экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Кроме того, Путин назначил в Администрацию президента России:
- Антона Вайно – главой Администрации президента РФ;
- Алексея Громова – первым заместителем главы Администрации президента РФ;
- Сергея Кириенко, который в Кремле является куратором оккупированных территорий Украины, – первым заместителем главы Администрации президента РФ;
- Дмитрия Козака – заместителем главы Администрации президента РФ;
- Магомедсалама Магомедова – заместителем главы Администрации президента РФ;
- Максима Орешкина – заместителем главы Администрации президента РФ;
- Владимира Островенко – заместителем главы Администрации президента РФ;
- Дмитрия Пескова – заместителем главы Администрации президента РФ - пресс-секретарем президента.
Напомним, что 12 мая Владимир Путин своими указами уволил Сергея Шойгу с должности министра обороны РФ и назначил его секретарем Совета безопасности России. Николай Патрушев, соответственно, был снят с поста секретаря Совбеза РФ.