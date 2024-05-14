Путин сделал Патрушева своим помощником и сохранил в Кремле куратора «Л/ДНР»

Владимир Путин назначил бывшего секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева своим помощником.

Также должность помощника Путина получил его бывший охранник и экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Кроме того, Путин назначил в Администрацию президента России:

Антона Вайно – главой Администрации президента РФ;

Алексея Громова – первым заместителем главы Администрации президента РФ;

Сергея Кириенко, который в Кремле является куратором оккупированных территорий Украины, – первым заместителем главы Администрации президента РФ;

Дмитрия Козака – заместителем главы Администрации президента РФ;

Магомедсалама Магомедова – заместителем главы Администрации президента РФ;

Максима Орешкина – заместителем главы Администрации президента РФ;

Владимира Островенко – заместителем главы Администрации президента РФ;

Дмитрия Пескова – заместителем главы Администрации президента РФ - пресс-секретарем президента.

Напомним, что 12 мая Владимир Путин своими указами уволил Сергея Шойгу с должности министра обороны РФ и назначил его секретарем Совета безопасности России. Николай Патрушев, соответственно, был снят с поста секретаря Совбеза РФ.