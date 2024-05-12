Путин уволил Шойгу с должности министра обороны и назначил секретарем Совбеза РФ. Минобороны возглавил Белоусов

Владимир Путин своими указами уволил Сергея Шойгу с должности министра обороны и назначил секретарем Совета безопасности России.
Николай Патрушев, соответственно, снят с поста секретаря Совета безопасности.
Кроме того, Путин представил Совету Федерации для проведения консультаций кандидатуру Андрея Белоусова на должность министра обороны.
Белоусов — российский государственный деятель и экономист, родился 17 марта 1959 года в Москве. Он занимал пост первого заместителя председателя правительства Российской Федерации с января 2020 по май 2024 года.
Полный список тех, кого предложил назначить Владимир Путин:
– на должность министра внутренних дел – Колокольцев Владимир Александрович;
– на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – Куренков Александр Вячеславович ;
– на должность министра иностранных дел – Лавров Сергей Викторович;
– на должность министра обороны – Белоусов Андрей Рэмович;
– на должность министра юстиции – Чуйченко Константин Анатольевич;
– на должность директора Службы внешней разведки – Нарышкин Сергей Евгеньевич;
– на должность директора Федеральной службы безопасности – Бортников Александр Васильевич;
– на должность директора Федеральной службы войск национальной гвардии – Золотов Виктор Васильевич;
– на должность директора Федеральной службы охраны – Кочнев Дмитрий Викторович;
– на должность начальника Главного управления специальных программ Президента – Линц Александр Леонидович;
– на должность главы Счетной палаты — Ковальчук Борис Юрьевич.