Путин уволил Шойгу с должности министра обороны и назначил секретарем Совбеза РФ. Минобороны возглавил Белоусов

Владимир Путин своими указами уволил Сергея Шойгу с должности министра обороны и назначил секретарем Совета безопасности России.



Николай Патрушев, соответственно, снят с поста секретаря Совета безопасности.



Кроме того, Путин представил Совету Федерации для проведения консультаций кандидатуру Андрея Белоусова на должность министра обороны.



Белоусов — российский государственный деятель и экономист, родился 17 марта 1959 года в Москве. Он занимал пост первого заместителя председателя правительства Российской Федерации с января 2020 по май 2024 года.



Полный список тех, кого предложил назначить Владимир Путин:



– на должность министра внутренних дел – Колокольцев Владимир Александрович;

– на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – Куренков Александр Вячеславович ;

– на должность министра иностранных дел – Лавров Сергей Викторович;

– на должность министра обороны – Белоусов Андрей Рэмович;

– на должность министра юстиции – Чуйченко Константин Анатольевич;

– на должность директора Службы внешней разведки – Нарышкин Сергей Евгеньевич;

– на должность директора Федеральной службы безопасности – Бортников Александр Васильевич;

– на должность директора Федеральной службы войск национальной гвардии – Золотов Виктор Васильевич;

– на должность директора Федеральной службы охраны – Кочнев Дмитрий Викторович;

– на должность начальника Главного управления специальных программ Президента – Линц Александр Леонидович;

– на должность главы Счетной палаты — Ковальчук Борис Юрьевич.





