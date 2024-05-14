Путін зробив Патрушева своїм помічником і зберіг у Кремлі куратора «Л/ДНР»

Володимир Путін призначив колишнього секретаря Ради Безпеки РФ Миколу Патрушева своїм помічником.

Також посаду помічника Путіна обійняв його колишній охоронець та ексгубернатор Тульської області Олексій Дюмін.

Крім того, Путін призначив:

Антона Вайно – головою Адміністрації президента РФ;

Олексія Громова – першим заступником голови Адміністрації президента РФ;

Сергія Кірієнка, який у Кремлі є куратором окупованих територій України, – першим заступником голови Адміністрації президента РФ;

Дмитра Козака – заступником голови Адміністрації президента РФ;

Магомедсалама Магомедова – заступником голови Адміністрації президента РФ;

Максима Орешкіна – заступником голови Адміністрації президента РФ;

Володимира Островенка – заступником голови Адміністрації президента РФ;

Дмитра Пєскова – заступником голови Адміністрації президента РФ – прессекретарем президента.

Нагадаємо, що 12 травня Володимир Путін своїми указами звільнив Сергія Шойгу з посади міністра оборони РФ та призначив його секретарем Ради Безпеки Росії. Миколу Патрушева, відповідно, звільнив з посади секретаря Радбезу РФ.