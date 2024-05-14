Российские войска бьют авиабомбами по Харькову: много пострадавших

Российские военные запустили по Харькову управляемые авиационные бомбы, об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.



«В Харькове второй раз за день было громко. Или в город прилет, или в пригород - выясняем. Будьте осторожны», — подтвердил мэр города Игорь Терехов.



Позже оккупанты РФ провели повторные пуски управляемых авиабомб в Харьковской области. Харьковский мэр также заявил, что удар пришолся по жилой зоне, где расположены многоквартирные дома.



Обновлено (18:00). Уже известно о 17 пострадавших в Харькове, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.



Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов считает, что в приграничных районах Харьковской области противник был уже заблокирован.