Російські війська б'ють авіабомбами по Харкову: багато постраждалих

Російські військові запустили по Харкову керовані авіаційні бомби,– про це повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.



«У Харкові вдруге за день було гучно. Чи у місто приліт, чи у передмістя – зʼясовуємо. Будьте обережні»,– підтвердив мер міста Ігор Терехов.



Пізніше окупанти РФ провели повторні пуски керованих авіабомб у Харківській області. Очільник Харкова також заявив, що під удар потрапила житлова зона, де розташовані багатоквартирні будинки.



Оновлено 18:00. Наразі відомо про 17 постраждалих у Харкові, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.



Нагадаємо, голова ГУР Кирило Буданов вважає, що у прикордонних районах Харківської області противник уже заблокований.