Продавали оружие и взрывчатку криминалитету: в Донецкой области СБУ задержала ОПГ «черных оружейников»

СБУ задержала «черных оружейников», продававших криминалитету трофейное снайперское оружие и взрывчатку. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.
В Донецкой области СБУ нейтрализовала преступную группировку, в которую входило четверо жителей Днепропетровщины. Члены банды продавали боевые средства поражения, которые вывозились с мест вблизи линии фронта.
Сотрудники СБУ задержали фигурантов «на горячем» во время продажи двух реактивных противотанковых гранат РПГ-22.
Кроме того, во время обысков в жилье участников ОПГ силовики изъяли арсенал гранат, автоматов Калашникова и гранатометов.
Задержанным мужчинам уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что СБУ заявила о предотвращении теракта, который РФ планировала провести в Киеве 9 мая.