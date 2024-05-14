Продавали зброю та вибухівку криміналітету: у Донецькій області СБУ затримала ОЗУ «чорних зброярів»

Частина арсеналу ОЗУ «чорних зброярів». Фото: СБУ

СБУ затримала «чорних зброярів», які продавали криміналітету трофейну снайперську зброю та вибухівку. Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

У Донецькій області СБУ нейтралізувала злочинне угруповання, до якого входило четверо жителів Дніпровщини. Члени банди продавали бойові засоби ураження, що вивозились із місць поблизу лінії фронту.

Співробітники СБУ затримали фігурантів на гарячому під час продажу двох реактивних протитанкових гранат РПГ-22.

Крім того, під час обшуків у помешканнях учасників ОЗУ силовики вилучили арсенал гранат, автоматів Калашнікова та гранатометів.

Затриманим чоловікам вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що СБУ заявила про запобігання теракту, який РФ планувала провести у Києві 9 травня.