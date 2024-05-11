СБУ заявила о предотвращении теракт, который РФ планировало провести в Киеве 9 мая

Служба безопасности Украины предотвратила теракт, который ГРУ РФ планировало провести в Киеве 9 мая. Об этом заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».



«СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны с поличным. Также собрана доказательная база, которая безоговорочно подтверждает российский след», — подчеркнул он.



Спецслужба обещает сообщить детали спецоперации позже.



7 мая СБУ заявила о разоблачении российских агентов, которые готовили убийство президента Владимира Зеленского, руководителей СБУ и ГУР Минобороны. В состав агентурной сети, по данным следствия, входили двое полковников Управления госохраны, которые «сливали» секретную информацию РФ.



После этого Зеленский уволил начальника Управления государственной охраны Сергея Рудя.